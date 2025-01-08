Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sincik-Kahta karayolu Çavçük Köyü mevkiinde 02 ABT 012 plakalı otomobil ile 34 FPL 708 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa