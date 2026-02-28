Haberler

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dündar A. idaresindeki 04 ABB 800 plakalı otomobil ile Abdullah B. idaresindeki 06 DZ 9012 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3035 Sokak yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mücahit A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
