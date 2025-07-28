Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.B. yönetimindeki 06 FH 1481 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki N.C. idaresindeki 06 DSM 281 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 06 FH 1481 plakalı araçta bulunan sürücü H.B. ve yolcu Z.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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