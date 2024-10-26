Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da İki Katlı Evin Çatısında Yangın Çıktı

Adıyaman'da İki Katlı Evin Çatısında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında bulunan iki katlı evin çatısında çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi İtfaiye 3-sayfa Yaşam

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.