Adıyaman'da İki Katlı Evin Çatısında Yangın Çıktı

Adıyaman'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında bulunan iki katlı evin çatısında çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN