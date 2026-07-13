Kavgaya polis ekipleri müdahale etti
Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi'nde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'ler iki kişi arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Kavga eden şahıslar daha sonra polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı