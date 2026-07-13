Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'ler iki kişi arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Kavga eden şahıslar daha sonra polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı