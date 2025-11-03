Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi K-6 Konteyner Kent'te iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN