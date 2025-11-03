Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı
Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, müdahale için biber gazı kullandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi K-6 Konteyner Kent'te iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel