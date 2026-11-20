Adıyaman'da iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı; otomobilin kaçtığı iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken otomobilin olay yerinden kaçtığı iddia edildi ve soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı YSE Kavşağında sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil ile Rumeysa Ç., idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Rumeysa Ç., ile araçta bulunan Zeliha Ç., Nazlı A., ve Zeliha Y., yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan otomobilin ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.