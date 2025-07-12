Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar-12' Uygulaması Gerçekleştirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar-12" genel asayiş uygulamasında çok sayıda şahıs, araç ve motosiklet denetlendi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla il merkezinde polis ekiplerince geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

"Huzurlu Sokaklar-12" adıyla yürütülen uygulama kapsamında 891 şahıs, 49 araç, 94 motosiklet ile 18 park ve bahçede kontroller yapıldı.

Yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 7 motosiklete toplamda 235 bin 151 TL idari para cezası uygulanırken, 2 motosiklet trafikten men edildi. - ADIYAMAN