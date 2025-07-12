Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar-12' Uygulaması Gerçekleştirildi

Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar-12' Uygulaması Gerçekleştirildi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde 'Huzurlu Sokaklar-12' genel asayiş uygulaması düzenleyerek, çok sayıda şahıs ve aracın denetimini gerçekleştirdi. Uygulamada 1 aranan şahıs yakalanırken, idari para cezası uygulanan motosiklet sayısı 7 oldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar-12" genel asayiş uygulamasında çok sayıda şahıs, araç ve motosiklet denetlendi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla il merkezinde polis ekiplerince geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

"Huzurlu Sokaklar-12" adıyla yürütülen uygulama kapsamında 891 şahıs, 49 araç, 94 motosiklet ile 18 park ve bahçede kontroller yapıldı.

Yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 7 motosiklete toplamda 235 bin 151 TL idari para cezası uygulanırken, 2 motosiklet trafikten men edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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