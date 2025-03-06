Adıyaman'da Huzur Uygulaması: 211 Kişinin Kimlik Kontrolü Yapıldı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, şehrin farklı noktalarında yapılan denetimlerde 211 kişinin kimliği kontrol edildi ve 21 araç incelendi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 211 kişinin kimliği kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gün içerisinde şehrin bir çok farklı noktasında huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde 5 umuma açık alan, 5 park ve bahçede denetlendi.
Denetimlerde 211 kişinin kimliği kontrol edilirken 21 araçta da inceleme yapıldı. - ADIYAMAN