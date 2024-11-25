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Adıyaman'da Horoz Dövüşüne Baskın: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Horoz Dövüşüne Baskın: 6 Kişi Gözaltına Alındı
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Adıyaman'da horoz dövüşü düzenleyen 6 kişi, polis ekiplerinin yaptığı baskınla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, horoz dövüştürdükleri esnada polis ekiplerinin baskınıyla karşılaşan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi yakınlarında bir adreste horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bahse konu adrese baskın yapıldı. Baskında horoz dövüştüren 6 kişi gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken horozlar ise muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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