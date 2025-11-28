Adıyaman'da Hırsızlık Zanlılarından Dördü Tutuklandı
Adıyaman'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evlerden ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 5 zanlıyı gözaltına aldı. İki farklı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa