Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 kadın son hırsızlık olaylarında yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kadın şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelisi 3 kadın şahıs, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde girdikleri bir binada daire kapılarını zorladıkları esnada bina sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Durum üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince 3 kadın şahıs gözaltına alındı. Şahısların binaya girmeden önce bütün dairelere ait zilleri tek tek bastıkları ve ses gelmeyen dairelerin kapılarını açmaya çalıştıkları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 3 kadın şahıs, sevk edildikleri Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN