Hırsızlık ve dolandırıcılık olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde yaşanılan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının şüphelisi olan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Adıyaman'ın kent merkezinde yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Her iki şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı