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Adıyaman'da Hasarlı Binada Yangın Çıktı

Adıyaman'da Hasarlı Binada Yangın Çıktı
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Adıyaman'da Turgut Reis Mahallesi'ndeki hasarlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da hasarlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Turgut Reis Mahallesi eski Devlet Hastanesi yakınlarında çıktı. Hasarlı binada bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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