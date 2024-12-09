Adıyaman'da Hasarlı Binada Yangın Çıktı

Adıyaman'da hasarlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Turgut Reis Mahallesi eski Devlet Hastanesi yakınlarında çıktı. Hasarlı binada bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN