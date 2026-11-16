Adıyaman'da hafif ticari araç traktöre çarptı, pulluklar ön camdan içeri girdi

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Adıyaman'da, hafif ticari araç, önünde seyreden traktöre arkadan çapması sonucu araca pulluklar saplandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Ortanca mevkiinde 02 AGP 455 plakalı hafif ticari araç önünde seyreden 02 KU 908 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada traktörün arka kısmına bağlı olan pulluklar hafif ticari aracın ön camından içeriye girdi. Araca saplanan pullukların araç içerisindekilere zarar vermemesi ve araçların durabilmesi rahat bir nefes aldırdı. Ölümden dönen hafif ticari araç sürücüsü olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı