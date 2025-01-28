Üye Girişi
Haberler
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak

Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti

Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da oyun oynayan 7 yaşındaki Kübra D., hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kübra'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2147. Sokak'ta oyun oynayan Kübra D.'ye (7), Gülhan Y. idaresindeki 41 R 8867 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
img

Dubai çikolatasını tahtından etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.