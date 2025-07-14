Adıyaman'da Gölete Düşen Kadın Kurtarıldı

Adıyaman'da Gölete Düşen Kadın Kurtarıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dengesini kaybederek Atatürk Baraj Göleti'ne düşen bir kadın, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'ne düşen bir kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay, Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Göleti kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybederek suya düşen kadını fark eden vatandaşlar hemen müdahale etti. Gölete girerek kadını sudan çıkaran vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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