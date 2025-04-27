Adıyaman'da Gölete Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da gölete düşen 5 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Durak (Menzil) köyünde bulunan göletin yanına gelen 5 yaşlarındaki Nurullah Baran, ayağının kayması sonucu suya düştü. Küçük çocuğun suya düştüğünü görenler yardıma koştu. Çocuk suyun içerisinde kaybolurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Nurullah Baran'ın cenazesi Göçeri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN