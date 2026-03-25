Adıyaman'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan gençten haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenice köyünde yaşayan Yusuf Samet Korkmaz (17) sabah saatlerinde "Okula gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Bir daha haber alamadıkları çocuklarının hayatından endişe eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Korkmaz'ın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yusuf Samet Korkmaz'ın nerede olduğunu bilenlerin ya da görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri istendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı