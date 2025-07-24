Adıyaman'da Genç Bir Birey Konteynerde Bulundu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Genç Bir Birey Konteynerde Bulundu, Hastanede Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'da bir konteyner içerisinde hareketsiz durumda bulunan 16 yaşındaki Adnan G., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, bir konteyner içerisinde hareketsiz bulunan genç, kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde bir konteyner içerisinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan 16 yaşındaki Adnan G., için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adnan G., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Adnan G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Adnan G'nin cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Adnan G'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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