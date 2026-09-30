Haberler

Adıyaman'da gasp edilmek istenen genç, direnince bıçaklanarak yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da gasp edilmek istenen genç, direnince bıçaklanarak yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde akşam yürüyen genç, gasp etmek isteyen bir grubun saldırısına uğradı. Direnince bıçaklanan genç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumu iyi, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da, yürüdüğü sokakta bir grup şahıs tarafından gasp edilmek istenilen genç, direnince bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde Mustafa K. (24), isimli kişi akşam saatlerinde yolda yürüdüğü sırada bir grup şahsın saldırısına uğradı. Gasp edilmek istenilen Mustafa K., kimliği belirsiz şahıslara direnmesiyle şahıslar tarafından bıçaklandı. Vücudundan bıçak darbesi sonucu yaralanan Mustafa K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren ve daha sonra kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddia hayli vahim! İşte 'Kaçırıldı' denilen uçaktan kan donduran görüntüler

İddia vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Ülke sular altında kaldı! Sokaklarda balıklar yüzmeye başladı

Sular altında kalan ülkede sıra dışı görüntü
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı

Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Emekli doktor evinde ölü bulundu

Emekli doktorun sır ölümü! Ekipler içeri girince...
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü

Sokak ortasında infaz! Dehşet anları kamerada