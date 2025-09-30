Haberler

Adıyaman'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı, araç içi kameraya yansıdı. Yaralı otobüs sürücüsünün durumu iyi.

Adıyaman Kahta karayolunda Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobil ile Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü çarpışmıştı.

Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Yakup Gültekin (30), otomobilde bulunan eşi Esmanur Gültekin (24) ve çocukları Belinay Gültekin (4), Muaz Gültekin (1) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Otobüs sürücüsü Selahattin S. hafif şekilde yaralanmıştı.

Yaşanan feci kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafa kafaya çarpışan otobüs ve otomobilin şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

