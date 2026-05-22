Bir eniştesini vurup, diğer eniştesinin iş yerini kurşunlayan şahıs yakalandı

Adıyaman'da bir şahıs, eniştesini bacağından vurduktan sonra diğer eniştesine ait iş yerini kurşunladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Malatya'da saklandığı konteyner kentte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana geldi. H.Y. isimli şahıs, kız kardeşinin eşi olan İ.Y.'ye silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan İ.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli H.Y., olayın ardından bu kez Gölebatmaz Caddesi üzerinde bulunan başka bir eniştesine ait iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan sıkı takip ve titiz çalışmalar neticesinde şüpheli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde bulunan bir konteyner kentte saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
