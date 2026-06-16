Haberler

Devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi kavşağında N.G. idaresindeki 02 AGF 397 plakalı elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından hastaneye Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ülke mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi

Turizm tesislerinde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi
Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

2 yıldızdan çuvalla para kazanacak: Kasa dolup taşacak
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar

AK Parti'nin kapısından dönen başkanı çıldırttılar
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı