Devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi kavşağında N.G. idaresindeki 02 AGF 397 plakalı elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından hastaneye Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı