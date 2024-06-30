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Adıyaman'da elektrikli bisikletin çarptığı çocuk yaralandı

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Adıyaman'da, evlerinin önünde duran 3 yaşındaki çocuğa elektrikli bisiklet çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 537 Sokak içerisinde evlerinin önünde duran 3 yaşlarındaki Ahmet Hamza Y'ye, Efe Deniz D., idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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