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Adıyaman'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüleri Çarpıştı: 3 Yaralı

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Adıyaman'da, her iki sürücünün de ehliyetsiz olduğu motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Adıyaman'da, her iki sürücünün de ehliyetsiz olduğu motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Gazi A. (17) idaresindeki motosiklet ile Emir Ü. (16) idaresindeki motosiklet, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki motosikletin sürücüsü ile motosikletlerden birinde bulunan Ramazan A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken her iki sürücünün de ehliyetsiz olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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