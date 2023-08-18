Adıyaman'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu

Adıyaman'da polis ekipleri Sincik-Malatya yolu üzerinde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu buldu. Aramada metamfetamin maddesi, para, tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekipleri Sincik- Malatya yolu üzerinde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sincik Malatya yolu üzerinde daha önceden analiz çalışmaları ile takibi yapılan 33 plakalı aracı, Sincik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışma ile durdurdu.

İ.H.K., F.K., N.M. ve İ.T. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada, 4 parça halinde 505 gram metamfetamin maddesi, 55 bin 735 TL para, 1 adet tabanca ve 15 adet fişek basılı ve tabancaya takılı halde şarjör, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 adet sentetik ecza, 200 Euro ele geçirildi.

Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN