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Adıyaman'da düğün kavgası: 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da bir düğün töreninde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir salonda düzenlenen düğün töreninde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, bir düğün töreninde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir salonda düzenlenen düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok ayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederken darp neticesi yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Kavga Polis

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