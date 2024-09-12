Adıyaman'da düğün kavgası: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, bir düğün töreninde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir salonda düzenlenen düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok ayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederken darp neticesi yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN