Haberler

Adıyaman'da dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 18. kilometresinde dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunda dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı istikametine seyir halinde olan Zafer Kuşoğlu idaresindeki 27 HD 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Aynı istikamette ilerleyen Mustafa Cansiz idaresindeki 44 ER 671 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı.

Bu sırada aynı yönde seyreden Yasin Yılmaz idaresindeki 23 ABD 789 plakalı otomobilin sürücüsü, kaza yerini fark ederek ani fren yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüjdeki bariyerlere ardından 44 ER 671 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Ardından Mehmet Emir idaresindeki 27 BDK 325 plakalı otomobil de kaza yerinde ani fren yapılması sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Kazada 27 HD 822 plakalı otomobilin sürücüsü Zafer Kuşoğlu, 44 ER 671 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Aslan, 23 ABD 789 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Yılmaz ve 27 BDK 325 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Emir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli

Adalı'dan olay sözler: Temizlik tamamlanana kadar...
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı

Hülya Avşar'ın tenis kıyafeti olay! Kortu adeta podyuma çevirdi
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! 'No Make Up' notunu düştü

Kim der 63 yaşında! Seda Sayan'dan sıfır makyajlı fotoğraf
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Can'ın çocukluk hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşırttı

Kimse ilk bakışta tanıyamadı! O minik kız Türkiye'nin yıldızı oldu
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Evinde korkunç halde bulundu
Antalya'da kira ödemediği ileri sürülen kiracının dairesi alev alev yandı! Tanık: 'Benim çocuğum yaktı' dedi

Ev alev alev yandı! Kiracı anahtarı atıp tek cümle kurdu
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü

Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

Türkiye güreş şampiyonunun kahreden ölümü