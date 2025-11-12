Haberler

Adıyaman'da Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Polis olarak kendilerini tanıtan dolandırıcılar, A.Y.'yi altınlarını bozdurması için kandırmaya çalıştı. Ancak, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde A.Y. dolandırılmaktan kurtuldu.

Adıyaman'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şahıslar, polis ekiplerinin dikkati sayesinde amacına ulaşamadan engellendi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler A.Y. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, A.Y.'ye evde bulunan altınları kuyumcuda bozdurmasını ve elde edilen parayı belirtecekleri adrese getirmesini söyledi.

Durumdan şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı fark ederek hızla harekete geçti. Kuyumcular bölgesinde önlem alan polis ekipleri, bir yandan A.Y'yi beklerken diğer yandan telefonla ulaşmaya çalıştı. Kısa sürede A.Y.'ye ulaşan ekipler, dolandırıcılık girişimi hakkında bilgi vererek altınları satmaması konusunda uyardı.

Polisin uyarısı üzerine A.Y., dolandırıcılara inanmadı ve evine geri döndü. Olayı önleyen polis ekiplerine teşekkür eden A.Y., muhtemel bir maddi kayıptan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
