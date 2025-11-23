Adıyaman'da Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil devrildi. Sürücü ve iki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gölbaşı karayolunda yaşandı. Selahattin Ç.'nin kullandığı 46 ACM 035 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Selahattin Ç., Erol R. ve Durdu Mehmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa