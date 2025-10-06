Adıyaman'da Devlet Hastanesi'nde İnternet Altyapısı Yenilendi

Adıyaman'ın Tut İlçe Devlet Hastanesi'nde internet altyapısı yenilenerek tıbbi cihazların kesintisiz ve sorunsuz şekilde çalışmasına imkan sağlandı.

Hastane Müdürü Mahmut Tanır ve Başhekim Uzm. Dr. Uğur Koca öncülüğünde gerçekleştirilen son düzenlemeler kapsamında, hastanenin internet altyapısı yenilenerek tıbbi cihazların kesintisiz ve sorunsuz şekilde çalışmasına imkan sağlayan sistemler kuruldu. İyileştirmelerin bağış yoluyla gerçekleştirilmesi ise hem hastane çalışanlarının hem de ilçe halkının takdirini kazandı.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla birlikte sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanmasının hedeflendiğini, ilçe halkına daha nitelikli hizmet sunmak için yenilikçi projelerin sürdürüleceğini bildirdi. - ADIYAMAN