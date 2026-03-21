Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'da Baran B. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Baran B. idaresindeki 63 ZV 376 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dere yatağına yuvarlandı. Otomobil, metrelerce yükseklikten taklalar atarak aşağı düştü. Kazada sürücüsü ile otomobilde bulunan Hamza Ç. ve Abdurrahman Ç. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralılar, araç içerisinden güçlükle çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
