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Adıyaman'da DEAŞ soruşturmasında yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı

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Adıyaman'da DEAŞ soruşturmasında yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adıyaman'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve N.T.G. isimli şahısların adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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