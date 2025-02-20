Linçten zor kurtulan sapık için karar verildi

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Adıyaman'da genç bir kıza sokak ortasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman Kalesi yakınlarında 18 yaşındaki H.K., isimli genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen G.M.A.A.Z. isimli şahsı fark eden vatandaşlar ve esnaflar şahsı yakalayarak darp etmiş ve daha sonra tutarak polis ekiplerine teslim etmişti.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek burada hakkında işlem başlatılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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