Suda bulunan ceset eski uzman çavuşa ait çıktı

Suda bulunan ceset eski uzman çavuşa ait çıktı
Adıyaman'da suda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin eski bir uzman çavuşa ait olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe sınırlarında yer alan Nissibi Köprüsü yakınlarında suda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulunmuş ve durum jandarma ekiplerine bildirilmişti. Olay yerine gelen ve üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan erkek cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı.

5 EKİM'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde erkek cesedinin 5 Ekim tarihinde gezmek için Şanlıurfa'dan Adıyaman'a gelen 32 yaşındaki Turgut Unduç'a ait olduğu tespit edildi. Önceki yıllarda uzman çavuş olan ve daha sonra istifa ederek memleketi Şanlıurfa'ya dönen Turgut Unduç'tan 5 Ekim'den sonra haber alamayan yakınları tarafından emniyet birimlerine kayıp ihbarında da bulunulduğu öğrenildi. Öte yandan Turgut Unduç'un kesin ölümün nedeninin otopsi raporu sonucu netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

