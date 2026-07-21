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Eşya alma tartışması aileleri karşı karşıya getirdi

Eşya alma tartışması aileleri karşı karşıya getirdi
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Adıyaman'da boşanma aşamasındaki bir çift arasında eşya alımı sırasında çıkan tartışma, ailelerin de katılmasıyla arbedeye dönüştü. Polis ekipleri müdahale etti, yaralanma olmadı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki bir çift arasında yaşanan anlaşmazlık, ailelerin de dahil olmasıyla arbedeye dönüştü.

İddiaya göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde evden eşyalarını almak için adrese gelen koca ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tarafların aile yakınları da olay yerine geldi. İki taraf arasında yaşanan arbede nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaşanan gerginlik ekiplerin müdahalesiyle sona erdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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