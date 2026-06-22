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Park halindeki otomobile çarpan çocuk yaralandı

Park halindeki otomobile çarpan çocuk yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 12 yaşındaki M.E'nin kullandığı bisiklet, kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobile bisikletle çarpan çocuk yaralandı.

Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde M.E'nin (12) kullandığı bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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