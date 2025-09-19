Haberler

Adıyaman'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına bisikletle geçmeye çalışan 11 yaşındaki Talha Özkol, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına bisikletle geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni kent Mahallesi üçgen park önünde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Talha Özkol'a sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFL 442 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması ile karayoluna savrulan çocuk ağır yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
