Adıyaman'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3'ü ağır toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kubilay Okulu yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Remzi K. vücuduna isabet eden mermiyle, Hamza Ö., Muhammed K., Ramazan K. ve Senem D. ise bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri her iki hastanede de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Emre Belözoğlu'nun 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna yanıtı olay oldu

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

3 şehirden güzel haber geldi! Bir noktada ise mücadele sürüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.