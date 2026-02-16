Haberler

Sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı

Sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan G.E. (38), ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sokak ortasında bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Camii yakınlarında G.E. (38), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan ve aşırı derece de kan kaybeden G.E'yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan G.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için ise çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fener'e transfer
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı