Adıyaman'da bayram sabahı silahlı kavga: 5 yaralı

Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi Güzelsu köyü yakınlarında trafikten kaynaklı iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.B. (39) silahla, O.E. (44), M.E. (31), M.E. (39) ve Y.E. (29) ise sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

