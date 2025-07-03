Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor

Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor
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Adıyaman'da 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz yabancı uyruklu çocuk vatandaşlar tarafından yol kenarında baygın halde bulundu. Bilinci yerinde olmayan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun kimlik tespiti ve ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz çocuk, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AİLESİNDEN İZ YOK

Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması ve bilincinin yerine gelmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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