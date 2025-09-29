Adıyaman'da Başboş Köpeğin Saldırısı: 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Adıyaman'ın İndere köyünde, başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki A.E., hastaneye kaldırıldı. Çocuk, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, başı boş bir köpeğin saldırısına uğrayan bir çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı İndere (Zey) köyünde yolda yürüyen A.E. (11), başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden feci şekilde yaralanan A.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
