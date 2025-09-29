Haberler

Adıyaman'da Başboş Köpeğin Saldırısı: 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Başboş Köpeğin Saldırısı: 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın İndere köyünde, başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki A.E., hastaneye kaldırıldı. Çocuk, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, başı boş bir köpeğin saldırısına uğrayan bir çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı İndere (Zey) köyünde yolda yürüyen A.E. (11), başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden feci şekilde yaralanan A.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.