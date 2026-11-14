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Adıyaman'da babasıyla kavga eden kişi başından yaralandı, oğul polise götürüldü

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Adıyaman'da babasıyla kavga eden kişi başından yaralandı, oğul polise götürüldü
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Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2607 Sokak'ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi başından yaralandı; olay yerine gelen polis ekipleri baba ile oğlunu polis merkezine götürdü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da babasıyla kavga eden bir kişi başından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2607 Sokak'ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada oğul başından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek baba ile oğlunu polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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