Ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı
Adıyaman'da iki kadın şüphelinin bir evin kapısı önündeki ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi.
Adıyaman'da 2 kadın şüphelinin evin kapısı önündeki ayakkabıları çaldığı anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay, merkez Yeni Mahalle 26213 Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kadın şahıs, sokak üzerinde bulunan bir evin önündeki iki çift ayakkabıyı saniyeler içerisinde alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanılan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa