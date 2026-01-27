Haberler

Ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı

Ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da iki kadın şüphelinin bir evin kapısı önündeki ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Adıyaman'da 2 kadın şüphelinin evin kapısı önündeki ayakkabıları çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, merkez Yeni Mahalle 26213 Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kadın şahıs, sokak üzerinde bulunan bir evin önündeki iki çift ayakkabıyı saniyeler içerisinde alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanılan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

Felaketi yaşıyorlar! Ölü sayısı katlanarak artıyor