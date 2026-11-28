Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda suya giren 21 yaşındaki genç kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da arkadaşlarıyla balık tutmak için gittiği Atatürk Barajı'nda yemleme botunu almak üzere suya giren 21 yaşındaki genç kayboldu. Jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve dalgıç polislerinin saatlerdir süren arama çalışmalarına rağmen gence ulaşılamadı; soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için gittikleri Atatürk Barajına giren genç kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla balık tutmak için Adıyaman merkeze bağlı İncebağ köyü kırsalında Atatürk Barajı'na giden 21 yaşındaki Ramazan Gürbüz, yemleme botunu almak için suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Gürbüz'ün arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edildi. Saatlerdir yapılan çalışmalara rağmen Ramazan Gürbüz'e ulaşılamadı. Dalgıç ekiplerinin suda yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.