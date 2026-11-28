Adıyaman'da, arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için gittikleri Atatürk Barajına giren genç kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla balık tutmak için Adıyaman merkeze bağlı İncebağ köyü kırsalında Atatürk Barajı'na giden 21 yaşındaki Ramazan Gürbüz, yemleme botunu almak için suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Gürbüz'ün arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edildi. Saatlerdir yapılan çalışmalara rağmen Ramazan Gürbüz'e ulaşılamadı. Dalgıç ekiplerinin suda yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı