Adıyaman'da Aşırı Hız Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da aşırı hız yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra inşaat alanına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde E.D.'nin kullandığı 02 HK 110 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 46 ACE 294 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin üstünden uçan hafif ticari araç, inşaat alanına devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN