Adıyaman'da Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavgaya Dönüştü: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, Gerger'e bağlı Gönen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilim Mezrası'nda isimleri öğrenilemeyen 2 şahıs arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışmaya şahısların yakınları da dahil oldu. Kavgada Ö.A. isimli şahsın ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Zülküf A., Aycan A. ve Sultan A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN