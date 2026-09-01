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Adıyaman'da Güvenlik Operasyonu: 51 Aranan Yakalandı, 20'si Tutuklandı

Adıyaman'da Güvenlik Operasyonu: 51 Aranan Yakalandı, 20'si Tutuklandı
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Adıyaman'da kamu düzenini korumak ve suçları önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı. Narkotik ekiplerinin çalışmalarında ise 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı, uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Şüphelilerden 20'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç işleme potansiyeli bulunan kişilerin caydırılması ve suçların önlenmesine yönelik il genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 51 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 20 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda ise 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda, 16 adet sentetik ecza hapı, 151,96 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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